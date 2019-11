Marseille : des braconniers des calanques jugés pour préjudice écologique

C'est la première fois que le préjudice écologique défini par la « loi pour la reconquête de la biodiversité » de 2016 va être estimé avec une telle ampleur par la justice française. Le tribunal correctionnel de Marseille va en effet se pencher ce vendredi sur la demande en intérêt civil du parc national des calanques. Ce dernier réclame plus de 450 000 euros à quatre braconniers sous-marins qui avaient pillé des fonds protégés, mais aussi à ceux qui furent les destinataires de leurs pêches illégales, poissonniers, écaillers ou restaurateurs. Le jugement sera ensuite mis en délibéré.Dans ce dossier, les quatre chasseurs sous-marins ont déjà été définitivement condamnés à des peines de 15 à 18 mois de prison avec sursis le 11 juillet 2018 et ont également dû verser de conséquents dommages et intérêts à plusieurs associations de défense de l'environnement. LIRE AUSSI > À Marseille, des récifs artificiels feront revivre les calanquesLeurs clients, des commerçants marseillais ayant pignon sur rue, avaient eux écopé dès novembre 2017 d'amende de 800 à 1500 euros et condamnés à effectuer des stages de sensibilisation à l'environnement après une médiation pénale devant le parquet.Interpellés en pleine zone protégée en 2017Aux termes d'une enquête de deux ans, les braconniers avaient été interpellés en flagrant délit en mer et en pleine zone protégée en juin 2017 par la brigade maritime de la police nationale. Les policiers avaient alors saisi leur bateau, ironiquement baptisé « Le bracoboat », ainsi que du matériel de pêche sous-marine.Le parc national des calanques estime que plus de 4,6 tonnes de poissons, 322 kilos de poulpe et 16 800 douzaines d'oursins ont été illégalement prélevés et revendus par les braconniers à des grossistes et restaurateurs pour un bénéfice qui s'élevait jusqu'à 2000 euros par jour.Afin d'évaluer le prix des dégâts commis par les braconniers, ...