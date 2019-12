Marseille déçoit et se fait accrocher à Metz

Obligé de courir après le score suite à l'ouverture du score de Nguette en première mi-temps en faveur de Metz, l'Olympique de Marseille a réussi à égaliser grâce à son remplaçant décisif Nemanja Radonji?. Mais le dauphin du Paris Saint-Germain n'a pas trouvé la force de gagner, cette fois.

Metz 1-1 Marseille

Rongier sait " comment fonctionne un groupe "

Nguette ravit les bookmakers

Il s'avère parfois très difficile d'extraire le fameux "tournant du match", après une rencontre serrée. Il suffit de prendre le Metz-Marseille de ce samedi après-midi comptant pour la 18journée de Ligue 1, par exemple. Faut-il sélectionner la blessure de Steve Mandanda, alors que le 0-0 était toujours d'actualité ? Ou bien le penalty loupé de Nguette, pourtant auteur de l'ouverture du score, à un moment où les Grenats menaient ? Ou plutôt l'entrée de Nemanja Radonji? à la pause, qui a égalisé dans le second acte ? Ou encore l'apparition de Germain, passeur décisif pour le Serbe ?Mieux vaut ne pas choisir, peut-être, et se contenter d'un bilan plus factuel : malmené par les locaux jusqu'à la 70minute, un OM décevant a réussi à éviter la défaite pour grignoter un point qui lui laisse de la marge sur la troisième place. Et qui permet à son adversaire de sortir (temporairement ?) de la zone rouge.C'est pourtant en position d'ultra favori que Marseille s'avance à Metz, ce dernier n'ayant pas gagné lors des sept dernières journées (quatre revers, trois partages de points) et les Olympiens étant au contraire en grande forme. Mais niveau motivation, les Grenats regardent les visiteurs dans les yeux. Diallo se procure d'ailleurs la première Lire la suite de l'article sur SoFoot.com