Marseille coule à l'Olympiakos

Il y a plus triste qu'un stade vide : il y a la prestation de l'OM alors la cité phocéenne attendait ces retrouvailles avec la Ligue des champions depuis sept ans. Et comme si c'était déjà écrit, le coup de poignard est arrivé dans les dernières minutes sur un centre de l'impeccable Mathieu Valbuena.

Olympiakos Le Pirée 1-0 Olympique de Marseille

Marseille, une étoile à suivre

L'histoire est un éternel recommencement. Et nous avions appris lors des chapitres précédents que les Grecs s'étaient établis à Marseille pour faire leurs petites affaires, que les bannis ont toujours l'occasion de s'offrir une revanche et que les clubs français sont souvent les dindons de la farce en Coupe d'Europe, notamment lorsqu'ils se déplacent autre ambition que de visiter le Parthénon. L'Olympiakos, Mathieu Valbuena et la stratégie d'André Villas-Boas ont donc seulement permis de mettre tout ça à l'ordre. Et après cette défaite tout sauf frustrant au vu de la physionomie du match, l'OM est toujours à la recherche d'une victoire en Ligue des champions depuis février 2012 et une réception de l'Inter.Selon la légende de Gyptis et Protis, les colons grecs originaires de la cité de Phocée ont posé leurs tentes dans le sud de la France autour de 600 avant J.C. pour fonder Massalia. Environ 2620 ans plus tard, il leur faudra seulement dix minutes pour planter leurs premières sardines dans la surface de Steve Mandanda. Avant ça, Dario Benedetto et Florian Thauvin ont bien tenté de démâter la trière du Pirée, mais leurs flèches se sont perdues dans l'immensité d'un stade Karaiskakis désespérément vide. Ce sont alors des déferlantes qui se sont abattues sur leurs côtes. Toutes venues de la gauche, par l'intermédiaire du trio Bouchalakis, Holebas et Valbuena, mais ni la reprise Yann M'Vila (9), ni les multiples tentatives de Youssef El-Arabi (12, 15, 38et 43) n'ont trouvé le cadre. En face, la mire n'est pas mieux réglée : si Payet trouve mollement les gants de José Sá sur coup franc, c'est surtout Thauvin qui s'emmêle les pinceaux sur une offrande de Jordan Amavi.L'Olympiens,