Marseille concède le nul et n'y arrive toujours pas à Bordeaux

Plus vainqueur en Gironde depuis octobre 1977, soit 42 longues années, Marseille a encore échoué à s'imposer là-bas et y a concédé un décevant nul sans but. Pire : c'est Bordeaux qui s'est montré le plus dangereux, au cours d'une partie longtemps ennuyante.

Bordeaux 0-0 Marseille

Même si une série se rapproche inéluctablement de sa fin, celle-ci se prolonge chaque année. Saison après saison, le compteur continue de tourner. Pour, aujourd'hui, arriver à 42. 42 ans que l'Olympique de Marseille se casse les dents quand il se rend à Bordeaux, 42 ans qu'il ne parvient pas à s'y imposer, 42 ans qu'il est obligé de se boucher les oreilles en entendant le mot "Malédiction".Malheureusement pour les Phocéens, ils devront encore supporter cette histoire un petit moment. Elle raconte que leur équipe n'a plus battu les Girondins chez eux depuis le 1octobre 1977, et elle vient de connaître un énième chapitre alors que toute la Canebière n'attend que de refermer l'énorme livre. Car ce 2 février 2020, l'OM s'est encore raté en concédant un nul aussi soporifique que décevant chez le dixième de Ligue 1 à l'occasion de la 22journée.Forcément craintifs, les Marseillais réalisent une petite première période. Oui, Sanson se dresse rapidement devant Costil et Benedetto n'est pas si loin que ça de reprendre la sphère de la tête pour tromper le gardien bordelais. Reste que ce sont bien les locaux qui dominent, avec une possession de balle en leur faveur et des opportunités un poil plus sérieuses. Ainsi, Hwang se teste avant qu'Oudin foire son face-à-face avec Mandanda juste avant la pause.