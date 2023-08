Marseille, ce n’est pas grave docteur

En supériorité numérique pendant quarante minutes, et malgré une domination globale et un but d'avance, l'OM n'a pu faire mieux qu'un nul sur la pelouse du promu messin. Trois jours après la claque face au Panathinaïkos, Marseille confirme qu'il n'est pas guéri, mais pas vraiment malade non plus. Pour le moment.

Bouillant toute la soirée, Saint-Symphorien était en train de se vider calmement quand les remplaçants marseillais sont venus effectuer leur décrassage au pied du virage Est, sous la bronca des Horda Frenetik et quelques projectiles. Au pied du parcage visiteurs, ils n’ont toutefois pas eu à essuyer des sifflets venus de leur propre camp (comme mardi soir), ce qui aurait certainement été le cas si le public marseillais n’avait pas été interdit de déplacement. Car lorsque l’on s’appelle l’Olympique de Marseille et qu’on sort d’une déroute telle que celle vécue mardi face au Panathinaïkos, on se doit de vite remettre les pendules à l’heure. Encore plus sur la pelouse d’un promu, corrigé le week-end précédent à (5-1 à Rennes), et encore plus en supériorité numérique. Mais cet OM-là, affecté (ou infecté) par sa déconvenue européenne, n’en a pas été capable.

Des symptômes déjà vus mardi

Avant de découvrir Metz, Marcelino avait prévenu : « Il y a deux options : soit on s’écroule, on se plaint et on baisse les bras. Soit nous nous relevons et nous nous battons. C’est ce qu’on va faire » . Mais sur la pelouse de Saint-Symphorien, après trois petits jours de transition, les têtes olympiennes semblaient encore trop lourdes, comme pouvait le laisser penser le discours d’avant-match du technicien espagnol, qui n’avait pas hésité à parler de « deuil » : « Mercredi, il était trop tôt pour effacer les états d’âme. On a un peu parlé ensemble. Je leur ai dit que c’était le dernier jour pour être triste. Aujourd’hui, il faut travailler pour obtenir la victoire en championnat. C’est un jour nouveau » . Un jour nouveau qui avait finalement un goût de déjà-vu pour les supporters phocéens.…

Par Adrien Hémard-Dohain, à Saint-Symphorien pour SOFOOT.com