Marseille cale face à Angers par Samuel Martin (iDalgo) Solide dauphin de Ligue 1, l'Olympique de Marseille n'est pas parvenu face à Angers à enchaîner une cinquième victoire consécutive toutes compétitions confondues (0-0). La faute à des Angevins venus au Vélodrome pour prendre au minimum un point sans prendre de risque. Ce résultat, ils l'ont obtenu au terme d'un match pas très animé. Les Phocéens ont eu la possession durant l'intégralité de la rencontre mais n'ont pas réussi à décaler le bloc bien regroupé mis en place par Stéphane Moulin. Toutefois, Radonjic a eu la possibilité d'ouvrir le score juste avant la pause mais sa frappe a fuit le cadre. C'est finalement Bobichon qui aurait pu donner la victoire à son équipe en toute fin de match. L'ancien nîmois a envoyé un tir puissant qui est passé à quelques centimètres des cages gardées par Mandanda. Les hommes de Villas-Boas manquent l'occasion de reprendre 7 points d'avance sur Rennes, 3e au classement.

