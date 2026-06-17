« Marseille, c’est autant l’Algérie que l’Argentine »

Les diffuseurs ont dû s’arracher les cheveux en apprenant que la rencontre entre l’Argentine et l’Algérie tombait à 3 heures du matin, en pleine semaine. Rien de grave pour les Marseillais, qui ont été nombreux à veiller et à peupler les bars clandestins pour voir les exploits de Lionel Messi. On y était.

« Bien sûr qu’on diffuse, il y aura du monde, tu peux passer ! » Les commerçants l’assurent en bombant le torse : le match entre l’Argentine et l’Algérie est une formidable raison de vendre des merguez à 4 euros, des pintes à 6 balles au beau milieu de la nuit, et de prouver qu’à Marseille, tout est différent. À l’heure où plusieurs villes de France instaurent un couvre-feu pour tenir en laisse leur jeunesse, celle-ci fait, encore et toujours, figure d’exception. Vestige d’une certaine idée de la liberté, la cité phocéenne brille de jour comme de nuit en ce début d’été. À partir de minuit, le cagnard – accompagné d’un doux mistral tout au long de la journée de mardi – a laissé place à la lumière bleue des écrans plats.

Maradona, Jul et herbes de Provence

Si New York est la ville qui ne dort jamais, Marseille pourrait bien être son pendant hexagonal tant les télés ont illuminé les rues du centre-ville tout au long de la nuit. Elles étaient si nombreuses sur le cours Julien qu’elles permettaient de voir les fresques comme en plein jour, notamment celles représentant Jul et Diego Maradona à l’entrée du bar Donkey Kong. Si, devant celui-ci, les tréteaux et les chaises en extérieur devaient être rangés à temps, la loi l’exige même ici, il était clair que la fête allait continuer jusqu’au petit matin dans plusieurs établissements du coin.…

Par Enzo Leanni, à Marseille, by night pour SOFOOT.com