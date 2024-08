Mars rachète Kellanova (Pringles) pour 36 milliards de dollars

Le groupe agro-alimentaire américain Mars a annoncé mercredi le rachat de son concurrent Kellanova (chips Pringles, snacks Kellogg's) pour 35,9 milliards de dollars ( AFP / JOHN THYS )

Le groupe agro-alimentaire américain Mars a annoncé mercredi le rachat de son concurrent Kellanova (chips Pringles, snacks Kellogg's) pour 35,9 milliards de dollars, afin de créer un géant au chiffre d'affaires cumulé de 63 milliards de dollars en 2023.

"En accueillant le portefeuille de marques mondiales en croissance de Kellanova, nous bénéficions d'une énorme opportunité pour Mars de continuer à développer une activité durable dans l'industrie des en-cas", a relevé Poul Weihrauch, PDG de Mars, cité dans un communiqué.

Le groupe offre aux actionnaires de Kellanova 83,50 dollars par action, payés en numéraire, soit une prime d'environ 44% sur le cours moyen des trente derniers jours et de 33% sur celui de l'année écoulée, à la date du 2 août.

Soit avant que le Wall Street Journal n'évoque ce projet de rachat le 5 août.

Le géant des barres chocolatées compte financer cette opération par fonds propres et par l'émission de dette, qui a déjà été organisée, précise-t-il dans le communiqué.

La transaction nécessite encore le feu vert des actionnaires de Kellanova ainsi que des autorisations réglementaires. Elle devrait être finalisée dans le courant du premier semestre 2025.

En juin 2021, le géant du petit-déjeuner Kellogg a dévoilé son intention de se diviser en trois sociétés mais a opté, au final, pour deux seulement: WK Kellogg et Kellanova, qui sont nées en octobre 2023.

La première a récupéré les grandes marques de céréales (Rice Krispies, Corn Flakes, All-Bran, Froot Loops, Special K...) tandis que la seconde a obtenu les snacks de marque Kellogg's (Eggo, Nutrigain, Rice Krispies Treats...) ainsi que Pringles, Cheez-It ou encore Carr's.

Ces deux entreprises indépendantes sont cotées à la Bourse de New York, contrairement à Mars qui est un groupe familial.

Ce dernier réalise un chiffre d'affaires annuel de plus de 50 milliards de dollars avec ses marques de snack et confiserie (Snickers, M&M's, Twix, Dove, Extra, Kind et Nature's Bakery) et avec dix marques dans le bien-être animalier (Royal Canin, VCA, Pedigree, Whiskas, Cesar, Sheba...). Il emploie plus de 150.000 personnes.

Le chiffre d'affaires annuel de Kellanova, qui compte environ 23.000 employés, atteint plus de 13 milliards de dollars.

Dans les échanges électroniques avant l'ouverture de la Bourse de New York, l'action Kellanova progressait de 7,34%.