«Mars 2020» : le nouveau robot de la Nasa qui va traquer la vie sur la planète rouge

Il est peut-être celui qui répondra à LA grande question : sommes-nous seuls dans l'univers ou bien y a-t-il d'autres formes de vie, ailleurs ? Alors, ce vendredi soir, à Pasadena (Californie), on l'a fêté comme il se doit : « Mars 2020 », le nouveau robot explorateur martien de la Nasa, a eu droit à une présentation hollywoodienne.Montée sur six roues pivotantes en aluminium, bardée de micros pour pouvoir vivre en direct son atterrissage, la star est fin prête. En décembre, elle a passé avec succès « son permis de conduite ». Plus que quelques vérifications à faire. Et en juillet ou au plus tard fin août, ce sera le jour J avec le « top go » pour rejoindre le 18 février 2021, son grand frère, Curiosity, l'unique robot explorateur encore au boulot sur Mars, depuis que l'ancêtre Opportunity a rendu l'âme.« C'est Curiosity puissance mille »« Mars 2020, c'est Curiosity puissance mille, explique Michel Viso, astrobiologiste au Cnes (Centre national des études spatiales). Ses instruments vont permettre de faire un bond dans la connaissance géologique de notre petite-cousine. Abrite-t-elle ou non une forme de vie dormante ou active ? C'est ce qu'on cherche à savoir », résume le scientifique. Composition chimique et minérale des roches, historique de leur formation, avec le rover Mars 2020, on va ouvrir le capot de la planète Mars, de façon bien plus fine et détaillée que ne faisait Curiosity. Mais ce n'est pas tout. Le but ultime de la mission, c'est de ramener sur Terre de la roche martienne. Une grande première !« De Mars, on ne connaît que ses météorites retrouvées sur Terre. On n'a aucun échantillon collecté sur place. Or, pour comprendre la formation, l'évolution d'une planète, il n'y a pas mieux, rappelle le scientifique. Sans les 380 kg de roches ramenées par les missions lunaires, on n'aurait pas jamais eu la confirmation que la Lune est en fait un morceau de la Terre », ...