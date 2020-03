Marre du confinement ? On file à New York !

Une envie de survoler la statue de la Liberté en hélicoptère ? De déguster une pâtisserie ou de contempler quelques chefs-d'œuvre au MoMA ? Ou de finir la journée dans un club de jazz, en sirotant un Manhattan ? Tous ces plaisirs infiniment new-yorkais vous sont accessibles depuis votre canapé. La promesse d'un soulagement - certes temporaire - au confinement.

Pour attaquer votre journée new-yorkaise, rendez-vous sur l'onglet New York City du site youvisit.com. Le principe ? La VR ou virtual reality : l'image sur l'écran correspond à votre regard et manipuler la souris de l'ordinateur permet de bouger à sa guise dans un paysage d'une beauté à couper le souffle. Commencez par prendre place dans un hélicoptère pour un survol de Manhattan qui s'achève au-dessus de la statue de la Liberté. Si vous le souhaitez, la voix d'un guide vous accompagne, commentant, par exemple, la visite d'Ellis Island - célèbre point d'arrivée (et lieu de quarantaine !) de millions de nouveaux arrivants aux États-Unis. Goûtez la vue depuis le sommet du Rockefeller Center, ce chef-d'œuvre Art déco de Midtown qui abrite notamment les bureaux de la chaîne NBC, puis faites un tour par Union Square - la grande place populeuse qui délimite la frontière entre le nord et le sud de Manhattan. Dans la gare de Grand Central, n'oubliez pas de

