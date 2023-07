information fournie par So Foot • 23/07/2023 à 15:24

Marquinhos veut voir Mbappé revenir dans le groupe du PSG

L’avion du retour attend déjà la capitaine rouge et bleu.

Resté à Paris car sanctionné par le club dans le feuilleton de son avenir, Kylian Mbappé secoue le club de la capitale jusqu’à l’autre bout de la planète. Arrivés au Japon, les champions de France ont en effet débuté leur stage de préparation sans leur meilleur buteur. Interrogé par les médias locaux, Marquinhos s’est rapidement exprimé sur le sujet : « C’est une question délicate. Kylian est un joueur exceptionnel, très fort mais la décision passe au-dessus de nous et c’est avec la direction qu’il faut la voir , a répondu le capitaine. On veut toujours évoluer avec les bons joueurs. J’espère qu’une bonne solution sera trouvée, afin qu’il revienne dans le groupe et nous aide cette saison. »…

TB pour SOFOOT.com