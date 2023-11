Marquinhos va manquer PSG-Newcastle

Paris tremble.

Sorti à la mi-temps d’un tumultueux choc sud-américain entre le Brésil et l’Argentine, à Rio dans la nuit de mardi à ce mercredi, Marquinhos est touché aux ischios-jambiers. De retour à Paris ce jeudi, il est d’ores et déjà fixé sur son sort, puisqu’il manquera effectivement deux matchs extrêmement importants pour les parisiens, avec les réceptions de Monaco et Newcastle. Un coup dur pour le défenseur et son club, qui a annoncé une absence de 10 jours pour son capitaine.…

JF pour SOFOOT.com