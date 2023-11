Marquinhos : « On connaît l’école italienne, ils défendent très bien »

Une escalope milanaise, une !

Malgré un but d’avance, le PSG s’est fait renverser à Milan ce mardi (2-1). Le retourné de Rafael Leão et le coup de boule d’Olivier Giroud ont eu raison du champion de France, qui subit une deuxième défaite dans le groupe F, à nouveau à l’extérieur. Marquinhos est revenu sur cette rencontre au coup de sifflet final, au micro de Canal+ : « On connaissait la qualité de cette équipe de Milan. C’était un match de haut niveau. On avait bien démarré, on a contrôlé, on a fait ce qui était conseillé. Après, ils ont exploité leurs forces, en allant vite vers l’avant. Là, on était plus ouverts, on a souffert et ils ont réussi à marquer. » …

QB pour SOFOOT.com