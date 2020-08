Marquinhos, maire de Paris

Décisif pour la deuxième fois en deux matchs, Marquinhos a réalisé ce mardi face à Leipzig (3-0) un match capital. Buteur à la retombée d'un centre de Di Maria, le Brésilien de 26 ans s'est aussi définitivement imposé comme le leader de ce Paris en route vers une improbable finale de C1. Marquinhos est le nouveau maire de Paris.

Marqui, le guide

Paris tient sa finale !

Deux images identiques déchirent la nuit de Lisbonne : un garçon aux cheveux bouclés court sans savoir vraiment où il va, le visage déformé par la rage et l'exultation. Une meute le suit et à quelques mètres, le ballon vient de se stopper au fond des filets. Ce garçon, c'est Marquinhos, auteur de deux buts capitaux pour le Paris Saint-Germain, face à l'Atalanta mercredi dernier (1-2) et face à Leipzig ce soir (3-0). Brillant sur le terrain, le défenseur brésilien a montré la voie aux siens, qui le reconnaissent désormais comme le nouveau capitaine en puissance du club de la capitale. Mieux, comme le guide d'une équipe enfin qualifiée pour la finale de la Ligue des champions et qui pourrait écrire la plus belle page de son histoire dimanche, 50 ans après sa création. Et si cela se produit, le nom de Marqui y serait inscrit en lettres d'or.Ce mardi, Marquinhos a été étincelant. D'une part, bien sûr, parce qu'il a parfaitement rempli son rôle dans le jeu et parce qu'il a été performant sur le terrain : en tant que pointe basse du milieu parisien, il a parfaitement verrouillé les circuits de passe du RB Leipzig tout en apportant à la récupération du ballon des projections percutantes et efficaces, capables de casser les lignes allemandes. Le défenseur brésilien a également été précieux dans les airs, dominateur dans les deux surfaces. Mais Marqui a été brillant aussi et surtout parce qu'il a été décisif : buteur de la tête à la retombée d'un coup-franc parfaitement botté par Di Maria, il a parfaitement lancé le match des Parisiens, tout comme il avait parfaitement relancé la confrontation face à l'Atalanta (1-2).Dans un cas comme dans l'autre, Marqui a montré la voie, la bonne, celle que le PSG n'était jamais parvenu à trouver les années précédentes. Peut-être parce que le joueur de 26 ans n'était pas encore ce qu'il est devenu : Marquinhos a perdu sa timidité Lire la suite de l'article sur SoFoot.com