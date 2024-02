Marquinhos : « Le coach nous a tiré les oreilles »

Les murs ont tremblé.

Pendant longtemps, le PSG a bien cru connaître une énième désillusion en huitièmes de finale de Ligue des champions. Finalement, les hommes de Luis Enrique ont réussi à faire plier la Real Sociedad (2-0), ce mercredi, au match aller. Malgré un premier acte en demi-teinte, Marquinhos et ses coéquipiers ont inversé la tendance au retour des vestiaires. « Je pense qu’on a eu beaucoup de difficultés en première mi-temps. On savait que c’est une équipe avec beaucoup de mobilité, d’engagement, d’esprit d’équipe et que ça allait être difficile. On n’a pas réussi à débloquer la situation » , a expliqué le Brésilien au micro de Canal+.…

EL pour SOFOOT.com