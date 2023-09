Marquinhos et Neymar sauvent le Brésil, l’Argentine déroule en Bolivie

Ils ne l’avaient pas fait depuis longtemps au PSG.

Corner, tête premier poteau qui n’est pas sans rappeler celles d’un certain d’Edinson Cavani, but et victoire de dernière minute. Le duo Neymar-Marquinhos a sauvé le Brésil de son premier faux pas lors des éliminatoires sud-américains pour la Coupe du monde 2026. Vainqueurs 1-0 du Pérou à Lima, les joueurs de Fernando Diniz ont eu du mal à se mettre en ordre de marche mais conservent la tête dans cette course pour le Mondial, à la faveur d’une meilleure différence de buts que les Argentins.

Assistência de Neymar, precisão de Marquinhos! Gol nos minutos finais e vitória para a @CBF_Futebol nas #EliminatoriasSulAmericanas! ⚽️🇧🇷#AcrediteSempre pic.twitter.com/aohDG8Sj7A…

JF pour SOFOOT.com