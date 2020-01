Marquinhos et Boe, symboles d'un nouveau regard sur la paternité des sportifs ?

Pour paraphraser l'ex-entraîneur Guy Roux, ce ne sont toujours pas les hommes qui accouchent. Même en Norvège. Cela n'a pas empêché Johannes Boe, grand rival de Martin Fourcade dans la course au gros Globe de cristal en Coupe du monde de biathlon, de s'absenter en plein milieu de la saison de biathlon. De retour jeudi 23 janvier pour l'individuel de Pokljuka, en Slovénie, le biathlète n'a pas disputé une seule course depuis le début de l'année et a perdu du même coup sa place de leader du classement général. Mais il avait mieux à faire : le 13 janvier, il assistait à la naissance de son petit Gustav. Voir cette publication sur Instagram Gustav 13.01.20 Une publication partagée par Johannes Thingnes Bønullnullnullnullnull (@johannesbo) le 19 Janv. 2020 à 10:34 PST Revenons-en à l'ancien technicien d'Auxerre. Un gros mois plus tôt, l'homme au bonnet le plus célèbre du football français s'était distingué sur le plateau de la chaîne L'Equipe. Cible de son ironie : l'absence du défenseur du PSG Marquinhos du groupe parisien pour un déplacement à Montpellier pour suivre les premières minutes de son petit Enrico.« Il n'y a pas de médecin à Paris pour la faire accoucher cette dame ? », lance Guy Roux. La dame n'a pas apprécié. Et elle n'a pas été la seule. Le tollé - émanant du joueur, des internautes et du PSG - qui a suivi a conduit la chaîne à présenter ses excuses. Ça donne quoi 5 hommes sur un plateau qui commentent le choix de @marquinhos_m5 d'être auprès de sa femme à l'accouchement, après l'horreur qu'il a vécue de voir sa première fille naître sous assistance respiratoire et ne pas rentrer à la maison ? Ça. #TeamPSG #marquinhos pic.twitter.com/JDFn7JY3Dc-- Footeuse (@Foooteuse) December 6, 2019 A l'image de la société dans son ensemble, le monde du sport a évolué sur son rapport à la paternité. En 2014, le basketteur Alexis Ajinça a ...