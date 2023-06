Marquinhos est sûr que Mbappé « veut rester »

Le « Se queda » à la brésilienne ?

Tandis que le Brésil doit affronter la Guinée samedi au RCDE Stadium de Barcelone, Marquinhos s’est présenté en conférence de presse ce jeudi. Le capitaine de la Seleção et du PSG a pu revenir sur l’avenir de Kylian Mbappé et s’est montré rassuré au regard des dernières déclarations de son coéquipier en club. « S’il veut rester, nous voulons aussi qu’il reste. C’est un génie, un pur talent, un leader pour le PSG, et il est très important pour nous. Chaque été, on parle beaucoup de lui, mais c’est un joueur du PSG et il veut rester. On verra ce qui va se passer. Nous, les joueurs, nous voulons qu’il reste. Il est très important qu’il reste, car nous avons des ambitions » , a expliqué le défenseur central.…

LT pour SOFOOT.com