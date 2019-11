Marquer des buts relève-t-il de l'addiction ?

"Je dois l'avouer... marquer des buts, j'y suis accro." Auteur d'un quadruplé contre l'Étoile Rouge avec le Bayern, mercredi en Ligue des Champions, Robert Lewandowski a fait une drôle de confession : il serait addict aux pions. Mais est-ce vraiment possible ? Parlons-en avec un addictologue.

I have to confess....I am addicted to scoring goals ????? @FCBayern -- Robert Lewandowski (@lewy_official) November 26, 2019

"Comme faire l'amour à la femme qu'on aime"

Paraîtrait que c'est aussi le temps de cuisson d'un oeuf dur à la vapeur. 14 minutes et 31 secondes, voilà le chrono suffisant à Robert Lewandowski pour se faire un casse-croûte rapide ou marquer le quadruplé le plus rapide de l'histoire de la C1 contre l'Étoile Rouge de Belgrade, dépendant de l'appétit. À l'issue d'un match qui a vu mardi le Bayern Munich assurer sa première place du groupe B de Ligue des Champions devant Tottenham, le Polonais a répondu à quelques questions, flashs dans les yeux, est monté dans un bus, puis dans un avion, puis chez lui, et a tweeté ceci, surfant sur la douce euphorie qu'il avait lui-même créée sur le réseau :", remet Amine Benyamina, psychiatre addictologue à l'Hôpital Universitaire Paul Brousse à Villejuif et également président de la Fédération Française d'Addictologie. Celui que Bernard Kouchner qualifia un jour "" est affirmatif : si l'on devait prendre Lewagoal au pied de la lettre, il serait dans le faux. Car non, "".En revanche, un plaisir intense, c'est une certitude. La différence entre les deux ? Simple pour notre spécialiste : "" Rien de comparable donc, tout juste pourrait-on qualifier l'attaquant polonais, auteur de 27 buts en 20 matchs depuis le début de saison, "d'appétent