Marouane Fellaini annonce sa retraite

Journée pleine d’émotions en Belgique.

L’aventure s’arrête là pour Marouane Fellaini. Le milieu de terrain belge, exilé en Chine depuis 2019, a annoncé ce samedi qu’il mettait un terme à sa belle carrière. Du haut de ses 36 ans, Fellaini compte 87 sélections avec les Diables Rouges et plus de 350 rencontres en Angleterre, parfaitement réparties entre Everton et Manchester United (177 sous chaque tunique). « Je me souviens, comme si c’était hier, de mon premier match en tant qu’enfant, des interminables séances d’entraînement avec mon père, de mon premier match pour le Standard de Liège et de ma première sélection pour l’équipe nationale belge. Le temps passe vite ! » , s’est-il exclamé dans un long post Instagram accompagné d’une vidéo de ses plus beaux moments sur un terrain. …

TB pour SOFOOT.com