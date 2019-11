Maroc : « Notre livre est un grand reportage »

Loin d'être un livre « bilan » sur les vingt ans de règne de l'actuel souverain chérifien, Le Roi. Le Maroc de Mohammed VI est plutôt un témoignage sur « la situation actuelle et les évolutions récentes du Maroc ». Diplomatie, politique intérieure, économie, entre autres, cet essai dresse un état des lieux aussi précis et exhaustif que possible. La bienveillance qui y est présente n'empêche cependant pas les auteurs de mettre le doigt sur des questions où les résultats n'ont pas été à la hauteur des attentes. Ainsi de l'expérience du Parti Authenticité et Modernité, initiative et émanation de proches du roi, qui n'a pas pu occuper la place espérée dans l'échiquier politique, idem du hirak qui a plombé la sérénité sociale et politique du royaume que Mohammed VI avait réussi à diffuser par son habileté politique. Dans cet ouvrage, Valérie Morales-Attias et Guillaume Jobin relatent des situations vécues et ont recueilli des témoignages pour dresser un portrait « le plus juste, équilibré et objectif possible ». Le roi Mohamed VI y apparaît comme le premier diplomate du royaume avec ses déplacements qui l'ont mené aux quatre coins du monde, de la Chine à la Russie, de la France aux pays africains, avec comme objectif d'attirer des investissements, d'ouvrir des marchés et de poser des partenariats nord-sud et sud-sud gagnant-gagnant. Bien ancré dans la sphère du monde arabo-berbère au sein duquel il cultive volonté d'unité...