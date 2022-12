Maroc, les Lions de l'extase

Au Qatar, les supporters marocains venus en masse peuvent exulter. Leur sélection vient de se payer le scalp et de se qualifier pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Leur joie est à la hauteur de l'exploit : immense.

"Le match était serré, épuisant pour tout le monde, face à une des meilleurs équipes au Qatar, mais on a prouvé que nos valeurs pouvaient nous amener loin." Farid

La possession ? Quelle possession ?

Fahd est dans un état d'euphorie. Le même qu'il y a quelques jours, quand le Maroc avait déjà validé sa première place de groupe face au Canada, mais avec un autre petit sentiment en supplément qui n'est pas pour lui déplaire.. Cette fierté, ce sont Pablo Sarabia, Carlos Soler et Sergio Busquets qui leur ont offert. C'est surtout Yassine Bounou qui n'a rien laissé passer pendant 120 minutes et trois tirs au but. C'est par-dessus tout l'ensemble de ses Lions de l'Atlas qui se sont battus jusqu'au milieu de la soirée pour punir cette Roja aux 1050 passes et deux tirs cadrés., jure Farid, père d'une famille venue de Casablanca." Son fils, Ismaïl, sait que la bande de Regragui en a les moyens : "Cette impression de solidité sur le terrain s'est transmise jusqu'aux dernières rangées des tribunes. À moins que ce ne soit l'inverse. Avant même le match, les trois quarts du stade acquis aux Marocains… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com