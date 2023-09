Maroc, le match de l’espoir et de la solidarité

Ce mardi, à Lens, le peuple marocain a retrouvé son équipe nationale pour oublier la catastrophe du séisme l'espace de quelques heures. Histoire de reprendre goût à la vie.

S’accorder une parenthèse face à la tragédie. Souffler et oublier, un instant, les images terribles et le nombre de victimes qui ne cessent de monter. Mardi soir, à Lens, le peuple marocain avait rendez-vous avec autre chose qu’un match de football. Prévue depuis plusieurs semaines, l’affiche entre les Lions de l’Atlas du Maroc et les Étalons du Burkina Faso a été maintenue. « Il fallait jouer pour montrer que le Maroc savait se relever, qu’il pouvait regarder de l’avant et qu’il ne s’arrêtait pas, même en difficulté » , résume Walid Regragui, sélectionneur national très acclamé ce mardi.

Les dons avant le football

Aux abords de la maison des Sang et Or lensois, un mélange de sentiments parcourt les nombreux supporters venus se rassembler devant le parvis de Bollaert-Delelis. « Je viens voir le match, car ils ont fait une formidable Coupe du monde, explique Ben Kattour, qui habite à Lille. Ils nous ont fait vibrer et rêver. Mais l’aspect sportif passe en second lieu. » Wouldi avec son maillot rouge des Lions de l’Atlas sur le dos est clair : « On est ici plus pour la solidarité, pour se retrouver entre Marocains. C’est une fête sans être une fête. » Mais surtout un appel aux dons, avec une collecte organisée aux abords du stade. Un formidable élan de solidarité s’est mis en place. Sihan se souviendra toute sa vie de son premier match de foot dans un stade : « Il y a des collectes partout autour du stade. Voir autant de gens qui viennent… Ça fait plaisir de voir qu’on est une communauté aussi soudée. Je trouve ça juste beau. On veut profiter de l’instant, sans jamais oublier les personnes au Maroc. »

Par Timothé Crépin, à Lens pour SOFOOT.com