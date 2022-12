Maroc, le feu et la glace

Dans l'excès de prudence face à la Croatie, flamboyants et audacieux contre la Belgique, les joueurs du Royaume chérifien ont brillé dans le premier acte face au Canada, avant de gérer leur avantage, avec une maitrise inégale (2-1). Un art de souffler le chaud et le froid qui porte la marque de leur pragmatique entraineur, Walid Regragui. Un coach nommé en août dernier, qui n'a eu besoin que de quelques mois pour emmener les siens en huitièmes de finale du Mondial. Une première pour le Maroc, depuis 1986.

Changer pour exister

"Il n'a pas de style Regragui... Juste de l'adaptabilité et du pragmatisme"

Footballistiquement, il paraît que Walid Regragui n'est pas exactement un homme de principes. L'actuel entraineur du Maroc, nommé en août dernier en replacement de Vahid Halilhodžić, se dit à la fois fan de Pep Guardiola, Diego Simeone et Carlo Ancelotti. On l'aura également vu se déclarer inspiré par Rudi Garcia, l'homme qui l'avait découvert au début de sa carrière de joueur, débutée à l'AS Corbeil-Essonnes. Un pot-pourri d'influences légèrement étrange, mais qui trace les contours d'un coach flexible, pas embêté par l'idée de changer d'idée en cours de route. Le Mondial du Maroc – qualifié pour les huitièmes de finale après sa victoire face au Canada – en est de fait une illustration assez édifiante.Privé de possession face à la supériorité technique évidente du milieu croate en début de tournoi, les Marocains ont livré un premier match tactique, désespérément rasoir mais plutôt malin, au regard des qualités de leur adversaire. Une rencontre où son bastonneur en chef, Sofyan Amrabat, aura fait la loi et l'ordre au milieu, coupant les transmissions adverses et soulageant une charnière Aguerd-Saïss pas loin d'être irréprochable tout le long de ce premier tour. Face à une Belgique à cran défensivement, Regragui et ses hommes ont ensuite pu faire valoir les aspects plus séduisants et créatifs de leur jeu. Moins rigide tactiquement qu'Halilhodžić - qui prônait souvent le béton à tout prix - le technicien marocain a laissé ses joueurs se projeter devant, à l'image de ses latéraux, Mazraoui et Hakimi, libérés dans leurs couloirs respectifs. Il aura aussi refait d'Hakim Ziyech – exclus sous Halilhodžić de la sélection – un joueur déterminant en équipe nationale. L'ailier marocain aura livré une copie enthousiasmante face aux Diables Rouges, défaits autoritairement 2 pions à rien.Une victoire à moitié surprenante, alors que la génération dorée belge