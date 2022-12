Maroc-Espagne : Yassine Bounou, un Lion aux gants d'or

En détournant deux des trois tirs au but espagnols, Yassine Bounou est devenu le héros de l'exploit marocain face à l'Espagne en huitièmes de finale. Le jour de gloire mérité d'un des gardiens les plus sous-côtés du moment.

"On a un des meilleurs gardien au monde"

Pour la deuxième fois en un quart d'heure, les Marocains font la ronde, debout, sur la pelouse du stade d'Education City. Mais cette fois, ils sautent, chantent, dansent. Les Lions de l'Atlas exultent après avoir achevé laaux tirs au but . Le Maroc devient le premier pays maghrébin à rejoindre les quarts de finale de la Coupe du monde, le quatrième représentant africain à ce niveau. Quelques minutes plus tôt, ils étaient au même endroit, dans la même position, à écouter sagement les mots distillés par le coach Walid Regragui. Cette fois, c'est Yassine Bounou qui se trouve au milieu du cercle. En larmes. Le gardien marocain sait qu'il vient d'entrer dans l'histoire de la Coupe du monde, en repoussant deux des trois tirs au but espagnols., résumait après la rencontre Walid Regragui, au micro de beIN Sports. Et difficile de lui donner tort à l'issue de la séance victorieuse pour les Lions de l'Atlas, même si le coach a tenu à nuancer :Évidemment. Mais quand un gardien détourne deux tentatives sur trois, ce n'est plus de la chance. D'autant que sur celle de Sarabia, repoussée par le poteau, Bounou semblait aussi sur la trajectoire... Quoi qu'il en soit, le gardien marocain a écœuré Carlos Soler et Sergio Busquets, un homme qui pèse tout de même 143 sélections, et qui n'avait pas l'air inquiet au moment de s'élancer. Mais qui a lui aussi failli face à Bounou et sa gestuelle désarticulée sur la ligne, pour simuler le plongeon d'un côté avant de s'envoler de l'autre, renversant ainsi la hiérarchie au moment de choisir un côté.Infranchissable lors de la loterie des tirs au but, Yassine Bounou l'a été toute la soirée face à une Espagne muselée, sans inspiration, tenue à distance par la défense marocaine incroyable d'envie et de solidité. Et ce alors que plusieurs des Lions de l'Atlas ont joué blessés, a confié le sélectionneur. Yassine Bounou a dû attendre la 55minute pour s'employer sur un pétard d'Olmo, puis sur une nouvelle tentative de l'Espagnol dans le temps additionnel. Il a… Lire la suite de l'article sur SoFoot.com