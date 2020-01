Maroc : « Donner à nos entreprises la confiance dans notre économie »

À la suite du départ de la présidence de la Confédération générale des entreprises du Maroc (CGEM) de Salaheddine Mezouar, ex-chef de la diplomatie chérifienne et ex-président de la COP22 tenue à Marrakech en 2016, le patronat marocain s'apprête à élire ce 22 janvier un nouveau président. Il s'agit de Chakib Alj, dont le binôme, avec Mehdi Tazi comme vice-président, a vu sa candidature acceptée le 16 décembre dernier par le conseil d'administration de la CGEM. Chakib préside la Fédération nationale de La Minoterie (FNM) et Mehdi Tazi est PDG de Beassur Marsh, entreprise dans le domaine de l'assurance.Lire aussi Maroc : une feuille de route, oui ! Et maintenant ?Le Point Afrique : Vous arrivez à un moment où le patronat marocain comme tous les acteurs du royaume s'interrogent sur les voies et les moyens de mettre en place un modèle de développement efficient économiquement et socialement. Où en est votre réflexion ? Chakib Alj et Mehdi Tazi : Le roi Mohammed VI, en appelant les forces vives de la nation à réfléchir à l'édification d'un nouveau modèle de développement au Maroc, a choisi la voie du progrès. Cette commission doit émettre les recommandations nécessaires pour libérer le potentiel de création de richesse de l'économie marocaine. La CGEM a également mené une réflexion sur ce sujet depuis plusieurs mois de manière collaborative entre les régions, fédérations et notre groupe parlementaire. Nous présenterons...