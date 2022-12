Maroc, à bout de souffle

Dominateur dans le second acte d'une demi-finale qu'il aura animé de bout en bout, le Maroc a buté sur une équipe de France qui lui était intrinsèquement supérieure (2-0). L'aboutissement logique d'un Mondial que les Lions de l'Atlas auront su ponctuer d'une présence inattendue dans le dernier carré, avant de se heurter au cynisme froid des Bleus de Deschamps.

Solide comme un Maroc

Les limites puis l'éternité

A priori, Mark Twain n'avait pas grand-chose à voir avec le Maroc. C'est pourtant l'une des plus célèbres citations de l'auteur des Aventures de Tom Sawyer qui illustre le mieux le Mondial 2022 des Lions de l'Atlas :Peut-on seulement s'inventer un logiciel tactique et un esprit d'équipe fonctionnel, alors que son sélectionneur a été nommé à peine trois mois avant la plus grande compétition de football au monde ? Oui, absolument.Walid Regragui et ses hommes en ont fait une édifiante démonstration match par match, défiant la logique mortifère des conjectures et des statistiques, pour, comme l'aura déclaré le technicien marocainIl y aura eu dans le parcours marocain une mystique collective une peu insensée, qui puise son mystère dans l'alchimie formidable de son groupe, une alchimie qui ne pouvait être comprise qu'en étant vécue de l'intérieur. Les résultats de cet impénétrable management étaient, eux, beaucoup plus lisibles et déchiffrables, à l'image du jeu marocain lui-même. Brillamment cartésiens, les hommes du Royaume Chérifien auront érigé un bloc équipe que ni l'Espagne, ni le Portugal n'auront su transpercer. Leurs circuits offensifs, amorcés par Amrabat et les montées d'Hakimi, relayées par Ounahi et finalisées par la triplette Ziyech-Boufal-En-Nesyri n'étaient aussi pas sans mérite. Les Rouge et Vert auront su développer un jeu habilement construit aussi bien face à la Belgique, dominée 2-0, au Canada (en première mi-temps), puis dans le second acte face à l'équipe de France, où se seront néanmoins échoués leurs fantasmes de finale.Les Bleus se seront en effet mutés en impitoyable attrapeur de rêves des songes marocains, qui auront immanquablement touché leurs limites ce mercredi. L'absence d'Aguerd, à laquelle s'ajoutait bientôt celle de Saïss - sorti à la 20minute de jeu - laissait les Lions de l'Atlas orphelins de leur défense centrale type, alors que les Bleus auraient pu au moins mener de