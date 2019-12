Marlène Schiappa se justifie après un vieux tweet sur les retraites : «Ce n'est pas un scoop, je suis de gauche»

Les archives de Twitter réservent parfois des surprises. Marlène Schiappa s'est justifiée jeudi soir concernant un message posté en 2015 sur le réseau social à propos des retraites. Alors que le gouvernement a présenté mercredi son projet de réforme, de nombreux opposants politiques avaient utilisé ce message pour la critiquer ou se moquer d'elle. « Après 50 ans on ne t'embauche plus mais le Medef veut que tu partes à la retraite à 67 ans... Pendant 17 ans, tu fais quoi ? », avait écrit la secrétaire d'Etat à l'égalité entre les femmes et les hommes le 23 mai 2015. Elle était à l'époque adjointe au maire du Mans en charge de l'égalité et de la lutte contre les discriminations.Jeudi, de nombreux responsables de l'opposition ont relayé ce message en s'en délectant. « C'est vrai ça ! Marlène Schiappa a raison ! Pendant 17 ans, tu fais quoi ? ! », a par exemple twitté le député La France insoumise Adrien Quatennens, estimant que l'âge pivot (que le gouvernement veut fixer à 64 ans) est « une variable d'ajustement qui se décalera toujours dans le temps, aggravant le chômage aux deux extrémités de la vie active ». C'est vrai ça ! @MarleneSchiappa a raison ! Pendant 17 ans, tu fais quoi ?! null La #reformesdesretraites par points va faire de l'âge pivot une variable d'ajustement qui se décalera toujours dans le temps, aggravant le chômage aux deux extrémités de la vie active. Retrait ! https://t.co/0iUt73teX1-- Adrien Quatennens (@AQuatennens) 12 décembre 2019 « Bien dit Marlène Schiappa ! », a écrit l'eurodéputé Rassemblement national Jordan Bardella.« Des tweets de gauche, j'en ai fait quelques milliers » En réponse, Marlène Schiappa s'est justifiée jeudi soir sur Europe 1. « On exhume des tweets militants de ma part des vingt dernières années en s'étonnant que j'aie produit des tweets de gauche. Ce n'est pas un scoop, je suis de gauche, je le suis toujours », ...