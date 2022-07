Marlène Schiappa nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative

Marlène Schiappa, fidèle d'Emmanuel Macron, est nommée secrétaire d'Etat chargée de l'Economie sociale et solidaire et de la Vie associative, a annoncé l'Elysée lundi.

L'ancienne ministre déléguée chargée de la Citoyenneté, 39 ans, l'une des plus médiatiques personnalités de la macronie, retrouve le gouvernement après l'avoir quitté après l'élection présidentielle.

Lors du premier mandat d'Emmanuel Macron, Marlène Schiappa, emblème de la lutte contre les violences sexuelles, a d'abord été secrétaire d'Etat en charge de l'Egalité entre les femmes et les hommes et de la lutte contre les discriminations entre 2017 et 2020.

Depuis l'été 2020, elle occupait le poste de ministre déléguée à la Citoyenneté auprès du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin.

Elle y a notamment été chargée des questions d'asile et d'intégration des étrangers pendant deux ans, lors desquels elle a dû par exemple coordonner l'accueil des réfugiés afghans après la prise de pouvoir des talibans et celui des Ukrainiens plus récemment.