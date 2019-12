So Foot • 12/12/2019 à 06:00

Markus Rosenberg, par la grande porte

Trahis par Zlatan le mois dernier, les supporters de Malmö se sont consolés en s'en remettant à Markus Rosenberg, autre idole des Blåe. Alors que l'attaquant tire sa révérence ce soir, il n'a jamais été aussi affûté.

Pas de prise de tête sur la date fixée, l'adversaire convoqué ou les joueurs invités pour jouer à ses côtés : non, Markus Rosenberg n'aura certainement jamais besoin d'organiser de jubilé. Car au rayon des au-revoir réussis, l'artificier suédois pourra difficilement faire mieux que cette réception du Dynamo Kiev il y a deux semaines tout rond qui a vrillé en scénario de barjo et en conte de fée. Pour cette soirée de gala, la dernière du bonhomme devant son public bleu et blanc qui lui voue un culte, le décor était planté, avec un tifo magique en son honneur avant d'entamer les débats.