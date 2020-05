Marko Elsner, le soldat romantique du Ray s'en est allé

Joueur de l'OGC Nice durant cinq saisons et véritable niçois d'adoption, Marko Elsner est décédé ce lundi à l'âge de soixante ans. Fils de l'un des plus grands théoriciens du football slovène et père de Luka, l'actuel entraîneur d'Amiens, c'est exclusivement comme joueur que l'ancien libéro aura forgé sa légende et perpétué l'héritage familial. Laissant au stade du Ray l'image d'un joueur aussi combattif que brillant techniquement, comme il en abondait jadis en ex-Yougoslavie. Mais aussi le souvenir d'un geste d'exception qui amena, un soir d'octobre 1987, le plus beau but de l'histoire du Gym.

Vidéo

De la balade de Platoche à la Promenade des Yougos

Démarqué dans la surface de réparation parisienne, Marko Elsner semble un peu trop en avance sur le ballon, délivré par-dessus la défense par Claude Goudard. Difficile, dans ces conditions, de le reprendre en une touche, et même de le contrôler. Que faire ? La réponse vient du deuxième poteau, en slovène, langue natale du défenseur niçois, mais aussi de l'attaquant franco-allemand Tony Kurbos, natif de Maribor :(deuxième, en VF) ! ". Un mot magique pour Elsner, qui arme une aile de pigeon aérienne, lobe le dernier défenseur et sert au second poteau l'homme à la moustache, qui conclut d'un ciseau magnifique dans la lucarne de Joël Bats. Divin. Inoubliable.Élu plus beau but de l'histoire de l'OGC Nice en 2014, ce pion est d'autant plus mythique que ses deux géniteurs n'auraient pas dû être sur la pelouse du stade du Ray ce 17 octobre 1987. Victime d'un claquage trois semaines plus tôt, Kurbos, un seul entraînement dans les pattes, pouvait à peine s'asseoir le matin du match, la faute à une vertèbre bloquée. Elsner a lui fait fi d'un arrachement ligamentaire de la clavicule, subi dix jours plus tôt à Toulouse, pour disputer cette partie.