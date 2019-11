Marketing multiniveau : « Les signalements à la Miviludes mettent en évidence une évolution très inquiétante »

Dans un entretien au « Monde », la secrétaire générale de la Miviludes, Anne Josso, fait le point sur les dérives sectaires des entreprises de marketing multiniveau ciblant particulièrement les jeunes.

Dans un contexte de marché de l'emploi en berne, créer son emploi a de quoi séduire. Absence de qualifications requises, indépendance financière, entrée dans une « famille »... telles sont les promesses du marketing multiniveau (MLM), un modèle économique discret qui connaît un certain succès actuellement en France. Aussi appelé marketing de réseau, ce système rémunère ses vendeurs sur leurs propres ventes, mais également sur celles des vendeurs qu'ils ont cooptés au sein du réseau.

Dès 2007, la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires (Miviludes) a alerté sur l'emprise exercée par certaines de ces sociétés, occasionnant « des préjudices financiers, des ruptures parfois dramatiques, jusqu'à un épuisement physique et un effondrement moral ». Après une période plus calme, la Miviludes constate, ces trois dernières années, une augmentation des saisines concernant ce secteur.

Le point avec Anne Josso, secrétaire générale de la Miviludes.

Combien de signalements la Miviludes a-t-elle reçus concernant le marketing multiniveau ?

Anne Josso : La Miviludes a reçu plus de 250 demandes d'intervention et des témoignages qui sont ainsi parvenus ces trois dernières années.

Une centaine d'interrogations ont été reçues entre 2015 et 2019 concernant la société Akeo, quatre-vingts pour Herbalife et une trentaine au sujet de NL International. Une dizaine a été enregistrée concernant Kuvera, MWR Life et WorldVentures en 2018-2019. Dans une moindre mesure, des signalements ont été reçus concernant Modere, Emrys La Carte, Q Sciences.

... Retrouvez cet article sur LeMonde.fr