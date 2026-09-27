Mark van Bommel, l’intense avec les Diables

Successeur de Rudi Garcia sur le banc des Diables rouges, Mark van Bommel tranche avec le caractère latin du Français et a déjà imposé le retour d’une patte néerlandophone au sein du groupe belge. Après avoir démarré tambour battant face à l’Italie, l’ancien international oranje attend la France de pied ferme pour confirmer ses ambitions.

Mark van Bommel porte en lui ce trait de caractère typiquement néerlandais, tantôt taxé d’arrogance, tantôt d’assurance. Une chose est sûre, le Batave est ambitieux et sûr de lui. Comment pourrait-il en être autrement chez un homme qui a surpris la Belgique entière en remportant un triplé historique (championnat, Coupe, Supercoupe) avec l’Antwerp en 2023, ramenant le trophée de champion de Belgique dans l’armoire du Great Old pour la première fois depuis 1957 ? Et comment cet optimisme dénué de naïveté pourrait-il se tarir après avoir mené les Diables rouges vers leur première victoire en match officiel face à l’Italie depuis 1972, qui plus est à l’extérieur (1-2) ?

Les Bleus de Zinédine Zidane sont prévenus : après leur semi-échec au Mondial nord-américain et une courte défaite face à l’Espagne en quarts de finale, les partenaires de Kevin De Bruyne ont les crocs et attendent la France de pied ferme ce lundi soir à Bruxelles. « Je suis très heureux de mes débuts avec cette équipe, du contact avec les joueurs. Le niveau de ce noyau est très élevé ! […] J’ai des attentes élevées pour ce groupe. On doit continuer d’être dominant, à l’image des 45 premières minutes contre l’Italie » , a d’ailleurs prévenu MvB en conférence d’avant-match.…

Par Julien Duez pour SOFOOT.com