information fournie par So Foot • 07/04/2024 à 17:28

Marius Wolf victime d’une arnaque à près d’1,4 million d’euros ?

Marius Wolf ne sera pas le prochain loup de Wall Street.

Selon le média allemand Bild , Marius Wolf, latéral du Borussia Dortmund, va comparaître prochainement devant le tribunal régional de Bielefeld. Le joueur n’est accusé de rien, il serait même dans la position de victime, dans une affaire de placements financiers douteux. Entre septembre 2017 et mars 2019, soit une période où il évoluait à Francfort avant de filer à Dortmund, l’international allemand aurait fait confiance à un homme de 41 ans, qui lui aurait promis monts et merveilles, et lui aurait plutôt fait perdre près d’1,4 million d’euros dans ses affaires. Le procès de l’intéressé aura lieu à partir du 11 avril prochain, au lendemain du déplacement des Borussen à Madrid, pour le quart de finale aller de Ligue des champions face à l’Atlético.…

AL pour SOFOOT.com