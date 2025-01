Marion Maréchal se rendra à la cérémonie d'investiture de Trump

Marion Maréchal, le 5 juin 2024, à Nice, dans les Alpes-Maritimes ( AFP / Valery HACHE )

L'eurodéputée Marion Maréchal se rendra lundi à Washington à l'occasion de la cérémonie d'investiture de Donald Trump, a-t-elle indiqué jeudi dans un communiqué.

"L'invitation (à la cérémonie) a été officialisée immédiatement après (mon) élection à la vice-présidence du parti européen ECR", intervenue mardi. ECR est "partenaire officiel du Parti républicain américain", indique celle qui dirigeait la liste du parti d'Eric Zemmour Reconquête! lors des élections européennes, avant de rompre avec l'ex-polémiste au lendemain du scrutin, tout comme trois des quatre autres élus zemmouristes.

Marion Maréchal, Guillaume Peltier, Nicolas Bay et Laurence Trochu avaient alors décidé d'intégrer le groupe des Conservateurs européens (ECR) au Parlement de Strasbourg, où siègent notamment les eurodéputés de Fratelli d'Italia, le parti post-fasciste de la cheffe du gouvernement italien, Giorgia Meloni.

"L'investiture de Trump a été choisie comme une occasion d'initier des relations entre la nouvelle direction du parti ECR et les membres du gouvernement et du parlement américain du parti du président Trump", a indiqué Mme Maréchal, qui entend "travailler en France à importer la logique de coopération entre les droites initiée en Europe et le modèle d'une coalition de droites qui a permis la victoire des nos idées dans d'autres pays".

Marion Maréchal pourrait rencontrer à Washington son ancien allié, Eric Zemmour, ainsi que sa collègue du Parlement européen Sarah Knafo, la seule des cinq élus de la liste dirigée par Mme Maréchal restée chez Reconquête!, et qui siège dans l'hémicycle européen au sein du groupe d'extrême droite Europe des nations souveraines (ENS), concurrent à ECR. Les deux ont annoncé la semaine dernière qu'ils se rendraient également à l'investiture de Trump.

Mme Knafo, qui prend Donald Trump comme modèle pour la droite conservatrice française, a notamment assisté à l'un des derniers meetings de la campagne du président élu, en Pennsylvanie.

L'entourage de Marine Le Pen avait indiqué mercredi à l'AFP qu'aucune invitation à la cérémonie d'investiture n'avait pour l'instant été reçue par les dirigeants du Rassemblement national.