Marion Maréchal lance un centre de réflexion pour "alimenter le débat" politique avant 2022

Marion Maréchal le 28 septembre 2019 à Paris ( AFP / Sameer Al-Doumy )

L'ancienne députée du FN Marion Maréchal, engagée depuis 2017 dans une "bataille culturelle" des idées politiques, lance mardi un centre de réflexion pour "alimenter le débat public" à l'approche de la présidentielle, qui lui vaudra de "reprendre un peu d'activité médiatique", a-t-elle annoncé lundi à l'AFP.

Le Centre d'analyse et de prospective (CAP), attaché à l'Issep, l'école de sciences politiques dirigée à Lyon par Marion Maréchal, produira à la fois des "notes de décryptage" liées à l'actualité, comme cette semaine sur le projet de loi sur le séparatisme, et des "grands dossiers de réflexion plus intemporels", y compris sur l'Europe, l'intelligence économique ou l'environnement, a précisé l'ancienne élue du Vaucluse, qui s'est éloignée du parti de sa tante, Marine Le Pen, depuis la présidentielle de 2017.

"Les campagnes présidentielles sont des moments de débat, de réflexion, de construction de programmes. Dans ce cadre-là, quelle que soit demain l'offre politique, c'est intéressant d'avoir un centre de recherches tel que le nôtre qui va proposer des analyses opérationnelles" et "alimenter le débat public sans être dans une démarche partisane", explique-t-elle.

Le CAP restera une "structure indépendante" qui ne "sera pas au service ni d'un candidat ni d'un parti", mais "si des candidats ou des partis veulent des sujets traités par le CAP, c'est aussi fait pour cela", souligne l'ancienne élue d'extrême droite, qui déplore que "les partis, quels qu'ils soient, aient du mal aujourd'hui à être prescripteurs d'idées". "Ce n'est pas propre au RN, c'est général".

"Dans cette démarche-là, je vais être amenée à reprendre un peu d'activité médiatique", a ajouté Marion Maréchal, qui n'a pas l'intention d'être candidate en 2022, mais n'exclut pas de revenir un jour à la politique électorale.

Le "think-tank" restera "fidèle à l'esprit enraciné" de l'Issep, école "pensée dans un cadre national, souverainiste, conservateur". Il publiera "des solutions visant l'indépendance, la puissance, la sécurité et la prospérité de la France", précise l'école dans un communiqué.

are/el/cb