Marion Cotillard, le sens de son combat pour la planète

Soutien de Greenpeace depuis vingt ans, l'actrice Marion Cotillard est actuellement à bord du bateau de l'ONG Arctic Sunrise pour participer à une opération scientifique en Antarctique et lancer un appel pour sauvegarder les océans. Nous l'avons contactée à bord.En quoi consiste l'expédition à laquelle vous participez ?MARION COTILLARD. Greenpeace a lancé l'année dernière une grande expédition en bateau, du Pôle Nord au Pôle Sud, pour témoigner de la richesse des océans mais aussi des menaces qui pèsent sur eux. C'est aujourd'hui la dernière étape, en Antarctique, avec deux bateaux de Greenpeace : l'Arctic Sunrise et l'Esperanza. C'est au bout du monde et en même temps, c'est une région témoin de tous les changements que subit la planète.Les océans ont un rôle éminemment important dans le bon fonctionnement et la survie de la planète et de ses habitants, et ils constituent avec les forêts un de ses organes vitaux. Cette mission a pour but d'éveiller les consciences, pour que les gens réalisent à quel point il est important de les protéger. A chaque étape de l'expédition, Greenpeace a collaboré avec des scientifiques. Ici, ils étudient notamment l'impact du changement climatique sur les manchots, mais aussi sur cet environnement unique et majestueux.Est-ce votre première mission pour Greenpeace ?C'est la deuxième grande mission à laquelle je participe. La première a eu lieu en 2010. Il s'agissait de témoigner de la situation de la forêt primaire du Congo, une des dernières de la planète, jusque-là relativement préservée car le pays était en guerre. Puis, des industries forestières ou agro-industrielles, notamment avec des soutiens étatiques comme la coopération française, se sont jetées sur cette merveilleuse région pour la piller... Il n'est pas inutile de rappeler que le Congo est une des terres les plus riches au monde en termes de ressources et que c'est également un des ...