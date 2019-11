Marion Bartoli annonce ses fiançailles avec un footballeur

Après une véritable descente aux enfers, qui l'a conduite à l'hôpital il y a trois ans, Marion Bartoli voit désormais la vie en rose : l'ex-championne de Wimbledon vient d'annoncer ses fiançailles avec le footballeur professionnel belge Yahya Boumediene sur son compte Instagram : « Un des plus beaux jours de ma vie ! écrit-elle en légende d'une photo où elle exhibe sa bague de fiançailles. J'ai hâte de passer le reste de ma vie à tes côtés, à t'aimer, t'encourager, prendre soin de toi. La première fois où je t'ai vu, je savais que notre histoire serait exceptionnelle? »Marion Bartoli, 35 ans, a rencontré son compagnon il y a quelques mois par un ami commun. Tous deux se sont affichés dans les tribunes de Roland-Garros en mai dernier, avant d'officialiser leur relation sur les réseaux sociaux. Yahya Boumediene, 29 ans, a commencé sa carrière au FC Liégeois avant d'évoluer au sein du club Rapperswil-Jona en Suisse. Une relation qui a permis à Marion Bartoli de tourner définitivement la page sur les années noires qu'elle a traversées après avoir atteint les sommets en compétition.30 kilos perdus en un anIl y a trois ans, l'ex-championne de tennis est passée tout près d'un arrêt cardiaque décelé à temps par les médecins, qui lui interdisent alors de disputer un tournoi senior à Wimbledon. La jeune femme est au bout du rouleau, carencée en fer et en vitamines, maigre au point d'avoir perdu une trentaine de kilos en un an, et...