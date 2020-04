Mario Stani? : " Parfois, la vie se charge d'écrire le livre "

Un matin de 1992, Mario Stani? a mis toutes ses affaires dans un sac de foot et est monté dans une voiture qui quittait Sarajevo. La suite, c'est une carrière internationale qui le mènera de Parme à Chelsea en passant par l'équipe nationale croate... sans jamais enlever la Bosnie de sa mémoire.

Les cheveux rasés et le visage sans relief ont depuis longtemps laissé place à la queue de cheval et à la barbichette bien taillée. Entre cinéma et bar lounge, le Kaptol Boutique du centre-ville de Zagreb correspond parfaitement à l'image soignée et élégante du Mario Stani? actuel. Garni de divans colorés et de plantes vertes, le lieu incite à une détente qui vient à point nommé pour l'ancien attaquant., confesse-t-il.Resté dans les mémoires pour son incroyable premier but avec Chelsea contre West Ham en août 2000, Mario Stani? est aussi celui qui a dit à Lilian Thuram à la mi-temps de la demi-finale du mondial 1998 que la victoire n'échapperait pas à la Croatie., soupire-t-il plus de vingt ans plus tard en resserrant sa queue de cheval. Pas de panique : il sera plus bavard sur les autres questions.Oui... et non ! J'ai joué dans la rue jusqu'à mes dix ans avant de rejoindre le Željezni?ar Sarajevo à la suite d'une sélection. À ce moment-là, je jouais partout : attaquant, milieu et défenseur. Physiquement, j'étais assez mince et je courais beaucoup, donc mes coachs n'hésitaient pas à me changer de position, parfois même en cours de match.Alors que j'étais par ailleurs meilleur buteur des équipes de jeunes de la République de Bosnie-Herzégovine, j'ai fait mes débuts en équipe première en défense. C'était contre Hajduk Split, j'avais 17 ans. Selon moi, beaucoup de joueurs actuels sont capables d'évoluer à deux-trois postes. Ils ne le font pas parce que personne ne les a préparés à ça durant leur formation et parce qu'ils ne veulent pas qu'on leur colle l'étiquette Lire la suite de l'article sur SoFoot.com