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Mario Morisi : « Le penalty de Baggio à Pasadena, c’est le concentré total de l’horreur »
information fournie par So Foot 11/06/2026 à 09:38

Roberto Baggio of Italy during the 1994 FIFA World Cup final match between Brazil and Italy at Rose Bowl on July 17, 1994 in Los Angeles Pasadena, California. (Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport ) - Photo by Icon Sport

Roberto Baggio of Italy during the 1994 FIFA World Cup final match between Brazil and Italy at Rose Bowl on July 17, 1994 in Los Angeles Pasadena, California. (Photo by Alain Gadoffre / Onze / Icon Sport ) - Photo by Icon Sport

À l’heure où l’Italie s’apprête à regarder la Coupe du monde à la télévision pour la troisième fois de suite, Mario Morisi publie Roberto Baggio, vingt ans de folie italienne et mondiale aux éditions Les Artilleurs. Avec 464 pages, voilà comment passer le temps. L’occasion de parler de Pasadena, de genoux en vrac, de bouddhisme, de la Coupe du monde 2002 et d’un pays qui n’a pas écouté l’un de ses plus grands monuments.

D’où vient cette obsession pour Baggio ?

Mon père était ouvrier, chef de chantier. Le soir, il me prenait sur ses genoux et me racontait les histoires des grands joueurs : Meazza, Piola… Il n’y avait pas de télévision, peu de magazines, donc mon imagination chauffait. Et un midi, à Marseille où je travaillais comme journaliste, je lis dans L’Équipe et la Gazzetta dello Sport qu’il y a un phénomène de 17 ans aussi fort que Maradona. La Fiorentina l’achète pour 3 milliards (de lires) alors qu’il est encore inconnu. Et le jour de son dernier match avant de rejoindre Florence, il se casse le genou. Deux ans de purgatoire. Je suis ça comme un feuilleton. Et tout à coup, en 1989, c’est l’explosion : des slaloms entre six joueurs, une beauté, une grâce.…

Propos recueillis par Mamadou Junior Diop pour SOFOOT.com

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