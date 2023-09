Mario Balotelli rompt son contrat avec le FC Sion

Le maître des passages express.

Personnage atypique et tempétueux, Mario Balotelli n’est pas du genre à faire de vieux os dans les équipes où il passe. Depuis son départ de l’OGC Nice en 2019, l’avant-centre italien de 33 ans n’est pas resté plus d’une saison dans le même club. Après des piges à Marseille, Brescia, Monza, et Adana, il avait rejoint le FC Sion avant de le quitter brutalement cette semaine. Arrivé l’été dernier, il aura marqué six buts, dont la moitié sur penalty, sans empêcher la relégation du club valaisan.…

EL pour SOFOOT.com