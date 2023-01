Mário Americo Netto, l'homme qui soignait Pelé

Masseur de la sélection brésilienne de 1950 à 1974, Mário Americo Netto a soigné, soutenu et conseillé Pelé dans sa carrière internationale. Son petit-fils Mário Americo Netto Junior raconte la relation unissant le plus grand joueur de l'histoire du football brésilien à l'un de ses confidents.

Mécanicien, batteur puis boxeur

"Il a beaucoup pleuré, mais mon grand-père l'a convaincu de faire son retour en 1970, en lui affirmant combien sa présence serait importante"

Avant de devenir une icône intemporelle, Pelé était une promesse du football brésilien. Une blessure à l'aube de la Coupe du monde 1958, contre le Corinthians (5-0) en match amical, lui a pourtant fait craindre un forfait qui aurait pu changer le cours de l'histoire. S'il ne doit sa réussite sportive qu'à lui-même, son rétablissement est assuré par Mário Americo Netto, le masseur de la sélection brésilienne., assure Americo à Vicente Feola, le sélectionneur de l'époque., l'état physique du prodige n'a fait que s'améliorer et", raconte Mário Americo Junior, petit-fils de, mémoire de son grand-père. Dès lors,Pelé et Mário Americo Netto ont une histoire de vie inextricablement liée : tous deux viennent de l'État du Minas Gerais, au nord de la région Sudeste, tous deux ont ciré des souliers de notables à l'adolescence. L'un est le footballeur le plus connu de l'histoire, l'autre, l'une des figures de l'ombre qui a oeuvré à l'âge d'or du football brésilien. Si l'histoire du Roi a été maintes fois contée, celle du "Tio Mário" est davantage méconnue. Lui aussi triple champion du monde, il est le seul Brésilien à avoir disputé sept mondiaux consécutifs, 24 années dans la lumière de la Seleção de 1950 à 1974, Mário Americo Netto est un personnage incontournable du football auriverde. Pourtant, à l'instar des artistes dont il prend soin, ces origines sont modestes. Orphelin, il quitte sa province de naissance pour São Paulo à l'âge de 8 ans et enchaîne les boulots de fortune. Mécanicien, batteur puis boxeur, Mário Americo vit de ses mains et compte bien s'exporter dans un sport destiné aux plus habiles de leurs pieds.En 1958, Pelé, en rééducation, ne dispute pas les deux premiers matches face à l'Autriche et l'Angleterre.