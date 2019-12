Marins, Comédie-Française, opéra de Paris... Ces "régimes spéciaux" de retraite peu connus

S'ils sont les plus connus, la RATP et la SNCF sont loin d'être les seuls à bénéficier d'un régime spécial de retraites.

Les régimes spéciaux de retraite , pour lesquels "l'État verse chaque année 8 milliards d'euros", "ne se justifient plus" , a estimé le 1er décembre le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, dans une interview au Journal du dimanche à quelques jours de la grève du 5, qui s'annonce massive notamment dans les transports publics.

Les différents régimes de retraite (du privé, des fonctionnaires, spéciaux...), au nombre de 42, doivent, selon le projet du gouvernement, se fondre dans un système universel à points et une retraite calculée sur l'ensemble de la carrière. Si ceux de la SNCF, des industries électriques et gazières (EDF, Enedis, Engie...) et de la RATP sont parmi les plus importants, avec 315.000 affilés à eux seuls, d'autres régimes spéciaux permettent de bénéficier de règles spécifiques.

Dans son rapport, le haut commissaire à la réforme des retraites Jean-Paul Delevoye liste notamment 10 régimes spéciaux, représentant environ 415.000 affiliés, créés avant la mise en place du régime général, a rapporté Le Figaro dimanche 1er décembre.

o Marins

Le régime social des marins est le premier régime spécial de retraite créé en France. Fondé en 1673 par Colbert, il avait pour but de fournir aux marins blessés une pension d'invalidité. Géré par l'Établissement national des invalides de la marine (Enim), il concerne aujourd'hui la pêche, le commerce, les cultures marines et la plaisance professionnelle, soit près de 39.000 bénéficiaires actifs pour 111.319 retraites en 2018, qui ont pu partir dès 52,5 ans après 37,5 années de service. Pour rappel, les bénéficiaires du régime général peuvent partir à taux plein après 41,5 ans de cotisations (43 ans d'ici 2035).

Pour combler le déficit structurel du régime, l'État finance 79 % des pensions versées.

o Banque de France

Créée en 1800 par Bonaparte, la Banque de France bénéficie d'un régime spécial depuis 1808. "Un régime longtemps considéré comme le plus plus avantageux de France , notamment en raison du principe des bénévolences, sortes d'allocations spéciales obtenues sans cotisation", souligne Le Figaro . En 2017, ils étaient 12.500 cotisants pour 16.000 bénéficiaires.

Depuis 2007, les règles se rapprochent de celles de la fonction publique et l'âge de départ de celui du régime général (62 ans). Mais certains agents peuvent partir entre 55 et 57 ans selon l'année de naissance, et les parents de trois enfants (nés avant 2016) ayant 15 ans de service (accomplis avant 2019) peuvent partir sans condition d'âge. La pension de retraite s'élève à 75 % du traitement des six derniers mois, auquel peuvent s'ajouter des majorations.

Pour rappel le régime de base garantit, sous condition d'âge minimal et de trimestres cotisés, 50% du salaire de référence, calculé sur les 25 meilleures années.

o Comédie-Française

Créé en 1914, le régime de la Comédie-Française compte 352 cotisants pour 403 retraités. Les artistes partent à 62 ans et les personnels techniques et les agents de sécurité à 57 ans. Il existe une pension minimale de 12.000 euros par an pour un affilié ayant travaillé 25 ans.

o Opéra de Paris

Créé en 1698, le régime de retraite de l'Opéra de Paris concerne les salariés en CDI, qu'ils soient artistes, techniciens ou dans l'administration (que leur profession soit artistique, technique, administrative) et le personnel artistique en CDD, dont les intermittents. En 2017, on comptait 1.900 cotisants pour 1.800 retraités.

L'âge de départ légal varie entre 40 ans pour les artistes de ballet, 50 à 57 ans en fonction de l'année de naissance pour les artistes des chœurs, entre 55 et 57 ans pour les professionnels techniques en cas de fatigue exceptionnelle, 60 ans pour les musiciens, 62 ans pour les autres.

o Mines

Créé sous sa forme moderne en 1946, le régime des Mines est en voie de disparition, explique Le Figaro. Depuis 2010, il n'accepte plus de nouveaux cotisants. Résultat : il y a aujourd'hui 4.000 cotisants pour 312.000 retraités. C'est donc un régime qui dépend essentiellement des transferts de l'État.

L'âge de départ normal est de 55 ans, mais peut être réduit jusqu'à 50 ans selon la durée de travail dans les mines, à condition d'avoir travaillé 30 ans.

o Port autonome de Strasbourg

Créé en 1873, le régime des salariés du port autonome de Strasbourg compte 156 cotisants pour 203 retraités. C'est le plus petit régime spécial. L'âge de départ à la retraite est fixé à 60 ans.

Le taux de la cotisation patronale s'élève à 33 %, soit quatre fois plus que pour un salarié au régime général , tandis que le salarié cotise à 7,85 %.

Le mode de calcul de la retraite est très particulier :cChaque annuité est rémunérée à raison de 2 % des émoluments et des pensions minimales et maximales sont déterminées par des calculs complexes.

o Clercs et employés de notaires

Créé en 1937, ce régime compte 47.787 cotisants pour 70.258 retraités. La cotisation patronale s'élève à 23,05%.

Longtemps, ce régime a permis aux femmes de partir à 55 ans , à condition d'avoir cotisé 25 ans. Néanmoins, l'âge de départ augmente désormais progressivement pour atteindre 62 ans

La retraite s'élève à 75% du salaire moyen des 10 meilleures années.

o Et les autres ?

Depuis août 2017, les parlementaires s'aligne sur celui de la fonction publique, avec la fin d'un système de double cotisation permettant que les années comptent double.

Sans être des régimes spéciaux, certaines professions bénéficient de dispositifs spécifiques, notamment d'une réduction de taux de cotisation de 20 % pour les journalistes et de 30 % pour les artistes du spectacle.