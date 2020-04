Marinho, à jamais le (presque) premier

Peu après le Mondial 1974, Schalke 04 organise un référendum pour acheter Francisco Marinho, un latéral gauche brésilien au physique ravageur. Si l'opération tourne au fiasco, cela n'empêchera pas la Bruxa de mener une vie aussi flamboyante que sa technique balle au pied.

Deutschland über alles

"Cachez vos filles, le diable blond est en ville !"

En 2003, un certain Alcides devient le premier Brésilien à porter les couleurs de Schalke 04. Depuis, les joueursse sont succédé dans la Ruhr, et les noms de Marcelo Bordon, Rafinha et Naldo résonnent encore dans la mémoire de tous les supporters des. Les plus anciens d'entre eux se souviendront cependant qu'en 1975, un certain Francisco Marinho a failli devenir le premier représentant du Brésil à signer du côté de Gelsenkirchen. Surtout s'ils se rappellent bien le Mondial 1974, organisé par la RFA.Günter Siebert, lui, n'a certainement pas pu l'oublier. Alors que le Brésil essuie un revers sportif en perdant le match pour la troisième place face à la Pologne (0-1), le président de Schalke 04 n'a d'yeux que pour ce blondinet de 22 ans. Né à Natal (ça ne s'invente pas), le latéral gauche sera le seul représentant de laà figurer dans le onze type de la compétition. Et sur le terrain, son style de jeu correspond à celui de ce que l'on appelle, plus de quarante ans après, un latéral moderne. Face aux partenaires d'Andrzej Szarmach, Marinho a davantage l'air d'un renard des surfaces que d'un bouffeur de craie. Pour Siebert, l'objectif est très simple : le faire signer à Schalke 04.Mais le taulier de Gelsenkirchen n'est pas le seul à avoir été charmé immédiatement par Marinho. Partout ailleurs en Allemagne, sa prestance et son physique de Viking, dû aux origines suédoises de ses ancêtres, ne laissent personne insensible. On dit même qu'à l'occasion d'un tournoi en Galice avec son club de Botafogo, il aurait tapé dans l'œil de la princesse Grace Kelly lors d'une réception organisée à Monaco... et refusé ses avances ! Avant le match face à la Pologne, l'hebdomadairel'avait qualifié de, tandis que le tabloïd, toujours habitué à faire dans la finesse, avait titré :