information fournie par So Foot • 22/05/2023 à 12:17

Marinette Pichon défonce la FFF concernant le football féminin

Toujours en retard.

Marinette Pichon, ancienne internationale française, s’est plainte du manque d’envie de la Fédération française de réellement développer le football féminin au micro de RTL. Entre autres, elle a mis en avant le problème de contrats des joueuses de la D1 Arkema, non professionnels mais bien fédéraux, sauf pour les clubs les puissants – à savoir l’OL, Montpellier et le PSG. Pichon précise que ce retard accumulé depuis plusieurs années est notamment symbolisé par le manque de popularité dans l’Hexagone, à la différence de l’Angleterre ou de l’Espagne, parvenant à remplir des stades tels que Wembley et le Camp Nou.…

AC pour SOFOOT.com