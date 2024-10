Marine Tondelier candidate à sa réélection à la tête des Ecologistes

La secrétaire nationale des Ecologistes Marine Tondelier lors des journées d'été des écologistes, le 22 août 2024 à Tours ( AFP / GUILLAUME SOUVANT )

Marine Tondelier a annoncé jeudi, dans un courrier envoyé aux adhérents de son parti, être candidate à sa réélection lors du prochain congrès des Ecologistes au printemps prochain.

"J'aurai bientôt l'occasion de solliciter à nouveau votre confiance, comme je l'ai fait il y a deux ans au congrès de Rungis", écrit la secrétaire nationale dans ce courrier consulté par l'AFP.

Dans cette lettre, Marine Tondelier rappelle le cap qui était alors le sien: "construire un nouveau parti écologiste, affirmer notre identité politique, contribuer au rassemblement des forces de gauche et écologistes dans la perspective de 2027, nouer des liens plus solides avec la société civile et renforcer notre base militante et sympathisante".

Depuis son arrivée à la tête du parti, Marine Tondelier a lancé un mouvement, les Ecologistes, destiné à remplacer le parti Europe Écologie-Les Verts (EELV).

L'objectif affiché est de rassembler un million de sympathisants, qui auront un statut différent des adhérents du parti. Ils sont actuellement 200.000.

Dans son courrier, la patronne des Ecologistes se réjouit également de "la cohésion interne retrouvée, la fin des petites phrases assassines les uns envers les autres dans la presse", les Verts ayant souvent été moqués pour leurs querelles internes.

Mme Tondelier avait été facilement élue en décembre 2022 à la tête d'EELV, avec près de 91% des voix, en remplacement de Julien Bayou.

Inconnue du grand public, la conseillère municipale d'opposition à Hénin-Beaumont (Pas-de-Calais) a réussi à émerger comme une figure nationale, notamment au moment de la création du Nouveau Front populaire, et s'est fait connaître grâce entre autres à ses "punchlines" dans les médias et sa veste verte devenue célèbre.

Elle a également décidé que les Ecologistes présenteraient leur propre liste aux dernières élections européennes, où ils ont obtenu un mauvais score, atteignant péniblement la barre des 5% - un "échec", reconnaît-elle.

Ils ont cependant doublé leur nombre de députés à l'Assemblée nationale après les législatives anticipées.