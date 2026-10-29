Marine Tondelier à la rescousse de Kylian Mbappé

Made in France. La candidate écologiste à la présidentielle, Marine Tondelier , est venue apporter un message de soutien sur X à Kylian Mbappé , qui traverse un début de semaine bien compliqué après l’échec du Ballon d’or et cette polémique avec la Chine.

« Kylian Mbappé n’a donc pas exprimé une opinion, mais des faits établis »

Dans son tweet publié ce mercredi soir, la secrétaire nationale des Écologistes tient à rappeler que le capitaine des Bleus « a eu entièrement raison de qualifier Mao Zedong de dictateur » . Elle insiste ensuite sur la nature totalitaire de Mao Zedong, le dictateur détourné en mème, confirmée par tous les historiens, et en conclut que, par essence, « Kylian Mbappé n’a donc pas exprimé une opinion, mais des faits établis ». …

LT pour SOFOOT.com