Marine Le Pen salue la "mémoire" des victimes du Vel d'Hiv

Marine Le Pen lors d'une conférence de presse le 16 juin 2020, à Dijon ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Marine Le Pen a salué jeudi soir la "mémoire" des victimes de la rafle du Vel d'Hiv, dénonçant l'antisémitisme et "les nouveaux prêcheurs de haine" qui "s'en prennent à nos compatriotes juifs".

La "commémoration de la rafle du Vel d'Hiv nous rappelle au devoir de mémoire face à l'expression la plus abjecte et abominable de l'antisémitisme", a écrit la présidente du RN sur Twitter.

"Elle nous oblige à la plus ferme et intraitable détermination dans le combat jamais terminé contre ce fléau et ces nouveaux prêcheurs de haine qui, aujourd'hui en France, ciblent et s'en prennent à nos compatriotes juifs", a-t-elle ajouté.

La présidente du Rassemblement national avait suscité une polémique en avril 2017 pendant la campagne présidentielle en affirmant: "La France n'est pas responsable du Vel d'Hiv".

Emmanuel Macron, alors candidat au même scrutin, y avait vu "une faute politique et historique lourde".

Jeudi matin le chef de l'Etat a rappelé sur Twitter que les 16 et 17 juillet 1942, "plus de treize-mille Juifs furent arrêtés. Par des Français, par l'État français. Parce qu'ils étaient Juifs. Plus de huit mille furent détenus au Vel d'Hiv avant d'être déportés à Auschwitz. N'oublions jamais".

