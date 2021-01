Marine Le Pen "renforcée" par les "épreuves" selon Bardella

Le vice-président du Rassemblement national Jordan Bardella à Nanterre, le 28 juillet 2020 ( AFP / Christophe ARCHAMBAULT )

Marine Le Pen sort "renforcée, aguerrie, légitimée" des "épreuves" rencontrées au cours de ses 10 ans à la tête du Rassemblement national, pour conduire son parti "aux rivages de la victoire", estime vendredi le numéro deux du RN Jordan Bardella.

"Ces épreuves rencontrées au cours des années passées au service des Français, Marine Le Pen les a traversées avec une résilience qui force l'admiration", souligne dans l'hebdomadaire Valeurs Actuelles le vice-président du parti, Jordan Bardella, dont le nom est cité pour reprendre la tête du RN que Marine Le Pen envisage de quitter le temps de la campagne présidentielle de 2022.

La présidente du RN "en est sortie renforcée, aguerrie, légitimée pour conduire le navire à l'aube d'une grande bataille. D'ici quelques mois, la vague qui nous porte devra la conduire aux rivages de la victoire", ajoute son fidèle lieutenant.

Marine Le Pen célèbre samedi ses 10 ans à la tête du RN (ex-Front national) qu'elle a dédiabolisé et porté jusqu'au second tour de la présidentielle en 2017. Mais son échec, après un débat calamiteux face à Emmanuel Macron, a suscité des déceptions et des départs au RN.

La dirigeante d'extrême droite "aura su faire d'un parti d'opposition audible, aiguillon de la vie politique française à bien des égards, une plateforme de rassemblement et de gouvernement, jalonnée de nombreuses victoires idéologiques et électorales, mais aussi endurcie et renforcée par les batailles perdues", fait valoir M Bardella dans cette tribune diffusée vendredi.

"L'élection présidentielle de 2022 constituera un choix de civilisation. C'est un chef qu'il faudra à la France ; non pas le chef d'un archipel mais celui d'une Nation, capable de l'unir et de la faire rayonner, guidé par l'autorité et l'instinct", conclut-il.

