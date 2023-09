Marine Le Pen propose un crédit d'impôt pour contrer l'inflation

Marine Le Pen a proposé lundi soir à l'Etat de "restituer la moitié" du surplus de recettes engrangées par la TVA à cause de l'inflation, notamment par un système de crédit d'impôt, dans un entretien au 20H de TF1.

"Plus il y a d'inflation et plus l'État engrange de l'argent", a fait valoir la présidente du groupe RN à l'Assemblée nationale, pointant une "situation inadmissible" où "l'Etat (s'enrichit) en appauvrissant les contribuables".

"Je considère que sur les 30 milliards (d'euros) de surplus de TVA qui ont été encaissés par l'Etat cette année et l'année dernière, il faut que l'Etat en restitue une partie aux Français, c'est-à-dire 8 milliards et demi, c'est-à-dire ce qui reste quand il a rempli ses obligations budgétaires", a développé celle qui se revendique désormais "candidate naturelle" du RN à la présidentielle.

L'entourage de Marine Le Pen a ensuite expliqué à l'AFP qu'il pourrait s'agir d'un crédit d'impôt de 500 euros pour une famille avec deux enfants ou 250 euros pour un couple de retraités.